Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerince tuzlama çalışması yapıldıktan sonra ulaşıma açıldı.

Öte yandan aynı bölgede 3 otomobilin çarpıştığı ve araçlarda hasar oluşan başka bir kaza da meydana geldi.

Kazada 55 ALC 458 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Enes A. ve Abdulbaki Ş. yaralandı.

