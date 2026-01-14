Asarcık'ta kar nedeniyle yolda kalan vatandaşın aracı traktörle kurtarıldı
Samsun''un Asarcık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinde evine ulaşmak isteyen bir vatandaş, aracıyla kara saplanarak mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine köylüler, traktörle yardıma gitti.
Dört çekerli traktör yardımıyla güvenli bir bölgeye ulaştırılan vatandaş, aracını yol kenarına park ederek evine gitti.
