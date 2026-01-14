Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Asarcık'ta kar nedeniyle yolda kalan vatandaşın aracı traktörle kurtarıldı

        Samsun''un Asarcık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:06 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:06
        Asarcık'ta kar nedeniyle yolda kalan vatandaşın aracı traktörle kurtarıldı
        Samsun''un Asarcık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Gece saatlerinde evine ulaşmak isteyen bir vatandaş, aracıyla kara saplanarak mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine köylüler, traktörle yardıma gitti.

        Dört çekerli traktör yardımıyla güvenli bir bölgeye ulaştırılan vatandaş, aracını yol kenarına park ederek evine gitti.

