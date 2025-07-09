Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ergül Y. idaresindeki 06 AE 1169 plakalı otomobil ile Ünal G. yönetimindeki 55 ADR 586 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacı kara yolu Sefalı mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ergül Y'nin Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi.
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