Kim Jong-un'un dedesinin kaçakçılık yaptığı gerekçesiyle Japonya'dan sınır dışı edildiği iddia edildi

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Yoji Gomi tarafından kaleme alınan "Ko Yong-hui: The Zainichi Korean Who Became Kim Jong-un's Mother [Ko Yong-hui: Zainichi (Japonya'daki Koreli) ve Kim Jong-un'un Annesi]" isimli kitap, Kim'in aile geçmişini anlatıyor.

Kitapta, aslen bugün Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası doğumlu olduğu yazılan dede Ko Gyo-taek'in Japonya'da bir hayat kurmaya çalıştığı, bu yüzden anne Ko'nun, 1952'de Japonya'nın Osaka kentinde o dönem Kore mahallesi olarak bilinen "Tsuruhashi"de doğduğu aktarılıyor.

Japonya'da kaçak giysi ticareti yaptığı belirtilen dede Ko'nun, gözaltına alındığı ve sınır dışı edildiği belirtiliyor.

Kitapta, geçim kaynağını tamamen yitiren Ko'nun, Kuzey Kore'nin yurt dışında yaşayan Korelileri geri dönmeye davet ettiği bir dönemde, 10 yaşındaki kızını yani Kim'in annesi Ko Yong-hui'yi de yanına alarak yeni bir hayat kurmak için Kuzey Kore'ye göçtüğü anlatılıyor.

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Kitapta, anne Ko'nun 1970'lerin başında Pyongyang'daki "Mansudae Sanat Topluluğu'na" katıldığı ve burada Kuzey Kore liderinin babası Kim Jong-il ile tanıştığı ifade ediliyor.