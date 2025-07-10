Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
Çanakkale'de dikkatleri çeken bir kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Karadeniz Ereğli'den İngiltere'ye giden gemide kaçak göçmenlerin saklandığını fark eden kaptan, durumu Sahil Güvenlik'e bildirdi. Düzenlenen operasyonla da Fas uyruklu 3 göçmen yakalandı
Çanakkale'de yurt dışına kaçmak için kargo gemisine saklandıkları belirlenen Fas uyruklu 3 göçmen, kaptanın ihbarı sonucu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
DHA'nın haberine göre Karadeniz Ereğli’den İngiltere’ye giden, Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 'Kevser S' isimli kargo gemisinin kaptanı, dün sabaha karşı Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında geminin içinde yabancı uyruklu göçmenler olduğunu fark etti.
Geminin kaptanı durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Batı Marmara Grup Komutanlığı’na bağlı ‘TCSG 16’ Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Fas uyruklu 3 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alındı. Göçmenlerin Sahil Güvenlik'teki idari işlemlerinin sürdüğü bildirildi.