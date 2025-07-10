Yaya geçidinde kâbusu yaşadı! Bisikletli yaşlı adam hayatını kaybetti!
Düzce'de yaya geçidinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda yaya geçidinden bisikletiyle geçen 64 yaşındaki Yaşar Kubal'a bir minibüs çarptı. Kubal, olay yerinde hayatını kaybetti
Düzce'de yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre otoban bağlantı yolu Darıcı Mahallesi mevkisinde bulunan yaya geçidini kullanarak bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Yaşar Kubal'a (64), E.Y. idaresindeki minibüs çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik şeridi çekilerek yol güvenliği sağlandı.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Kubal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Fotoğraflar: İHA