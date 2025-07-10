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        Ayvacık, kampseverlerin gözdesi oldu

        Karadeniz'in saklı cenneti Ayvacık, kamp tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:59
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        Ayvacık, kampseverlerin gözdesi oldu
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        Karadeniz'in saklı cenneti Ayvacık, kamp tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

        Ayvacık ilçesi, eşsiz doğası ve göl manzarasıyla kampseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son dönemde düzenlenen doğa yürüyüşleri, çocuk kampları ve eğitim gezileriyle ilçe, gençlerin ve ailelerin rotasında öne çıkıyor.

        Öğrencilerle gerçekleştirilen kamp etkinliklerinde çocuklar doğayla iç içe vakit geçirirken, grup halinde yapılan yürüyüşler, gece kamp ateşi sohbetleri, göl manzaralı fotoğraf molaları ve doğa gözlemleriyle unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

        Kamp alanlarında çadır kuran katılımcılar, böcek gözlemi yaptı, göl manzaralı zirvelerde doğayla buluştu.

        Doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçede bulunan Hasan Uğurlu Baraj Gölü de manzarasıyla öne çıkıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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