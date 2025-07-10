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        Haberler Gündem Güncel Limandan çıktı, yayaya çarptı! ABD'den gemiyle getirilen aracıyla Avcılar'da kaza yaptı! | Son dakika haberleri

        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla Avcılar'da kaza yaptı!

        İstanbul'da ABD'den gemiyle getirilen lüks bir otomobil, limandan çıktıktan 10 dakika sonra kaza yaptı. Sürücünün bir yayaya çarptığı feci olayda, ağır yaralanan Halil İbrahim Arslan hastaneye kaldırıldı. Kaza ise başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:50 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:50
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        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
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        Amerika'dan gemi ile Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Limanı'na getirilen otomobilin sahibi E.İ., trafiğe çıktıktan 10 dakika sonra aracıyla Avcılar'da bir yayaya çarptı.

        DHA'nın haberine göre kazada ağır yaralanan Halil İbrahim Arslan (25) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ise başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

        LİMANDAN TESLİM ALIP ÇIKTI

        Kaza, salı günü saat 17.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi girişinde meydana geldi. E.İ., annesinin Pensilvanya'dan satın alarak gemi ile getirilen otomobili Ambarlı Limanı'nda teslim aldı. E.İ., işlemlerin tamamlanmasından sonra Avcılar'a hareket etti.

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        10 DAKİKA SONRA KAZA YAPTI

        E.İ.'nin kullandığı otomobille, limandan çıktıktan 10 dakika sonra yolda araçların arasından geçen Halil İbrahim Arslan'a çarptı. Arslan, çarpmanın etkisi ile asfalt zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Polis ekipleri, kazanın etkisini uzun süre atlatamayan sürücü E.İ. ve annesini ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. Ön camı kırılan otomobil çekici ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza, arkadan gelen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı

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