Spotify’ın çalma listesi oluşturma süreçlerinde daha fazla şeffaflık sağlanması gerektiği vurgulandı. Playlist satışı ve bot dinlenme gibi etik dışı manipülasyon iddialarının sektörde ciddi güven kayıplarına yol açtığı, bu nedenle önleyici politikaların acilen hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.
Ferhat Göçer: Adil bir sistem istiyoruz
MSG ile dijital platform Spotify arasında uzun süredir yaşanan sorunun çözülmesi için ilk adım atıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, müzik sektörünün bot yükleme ve playlist listelerinin rüşvetle oluşturulduğu yönündeki iddiaların da yer aldığı bir çok konu başlığı masaya yatırıldı. MSG Başkanı Ferhat Göçer, toplantı sonrasında bir açıklamada bulundu
Habertürk'ün Ferhat Göçer ile haziranda yaptığı röportaj sonrasında gündeme getirdiği 'Spotify Sorunu' sonrasında görüşme gelişmesi yaşandı. Uzun zamandır görüşme talebine dönüş yapmayan İsveç menşeli dijital platform Spotify, geçtiğimiz günlerde toplantı yapılmasını kabul etmişti.
Dijital müzik ekosisteminde yaşanan dönüşüme yön vermek ve eser sahiplerinin haklarını daha etkin şekilde savunmak amacıyla önemli adımlar atan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), Spotify’ın üst düzey yöneticileriyle stratejik bir toplantı gerçekleştirdi.
Söz konusu temas, MSG’nin geçtiğimiz aylarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebiyle ve yoğun katılımla düzenlediği, sektörde geniş yankı uyandıran 'Dijital Müzik Platformları Çalıştayı' kapsamında duyurulmuştu. 100'den fazla sektör temsilcisinin katıldığı çalıştayda, dijital müzik platformlarıyla yaşanan sorunlar açıkça ele alınmış, Spotify ile yapıcı bir diyalog kurulması yönünde güçlü bir irade ortaya konmuştu.
MSG Başkanı Ferhat Göçer
Bu çağrının somut bir sonucu olarak gerçekleşen toplantıya, MSG adına Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer ve Başkan Yardımcısı Birol Namoğlu katılırken, Spotify tarafı ise yurt dışından üç üst düzey yöneticiyle temsil edildi. Görüşme, Türkiye müzik endüstrisinin geleceğine yön verecek yapıcı ve stratejik bir diyalog ortamında gerçekleşti.
MSG Başkan Yardımcısı Birol Namoğlu
Toplantıda, Türkiye’deki sanatçılar ve eser sahiplerinin Spotify’dan beklentileri detaylı şekilde aktarılırken; Dijital Müzik Platformları Çalıştayı raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüş ve talepleri ile Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma da ana gündem başlıkları arasında yer aldı.
Bu çerçevede, MSG aşağıdaki temel görüş ve önerilerini Spotify yetkilileriyle paylaştı.
Spotify yetkilileri, toplantı sırasında MSG tarafından iletilen değerlendirme, beklenti ve hassasiyetleri dikkatle not ettiklerini belirtti. Ayrıca, son dönemde kamuoyunda öne çıkan içerik hassasiyetleri ile Rekabet Kurumu tarafından başlatılan incelemeyi büyük bir ciddiyetle ele aldıklarını vurguladılar. Bu doğrultuda, sürece duyarlılıkla yaklaştıklarını ve oluşabilecek tüm senaryoları kapsamlı biçimde değerlendirmekte olduklarını ifade ettiler.
MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, toplantı sonrasında bir açıklamada bulundu.