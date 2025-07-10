Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Samsun'un Kavak ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Kavak ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
S.Ç'nin (22) kullandığı plakası öğrenilemeyen römorklu traktör, Akbelen Mahallesi'ndeki tarlada devrildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü kadın, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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