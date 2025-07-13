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        Samsun'da yastık kılıfına saklanmış 265 bin sentetik ecza ele geçirildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde yastık kılıfına saklanmış 265 bin sentetik ecza bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:01
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        Samsun'da yastık kılıfına saklanmış 265 bin sentetik ecza ele geçirildi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde yastık kılıfına saklanmış 265 bin sentetik ecza bulundu.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Mevlana Mahallesinde düzenlenen operasyonda ekipler, şahısların araçlarında ve ikametlerde yaptıkları aramalarda yastık kılıflarına gizlenmiş 265 bin sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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