Samsun'da yastık kılıfına saklanmış 265 bin sentetik ecza ele geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde yastık kılıfına saklanmış 265 bin sentetik ecza bulundu.
Samsun'un Atakum ilçesinde yastık kılıfına saklanmış 265 bin sentetik ecza bulundu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Mevlana Mahallesinde düzenlenen operasyonda ekipler, şahısların araçlarında ve ikametlerde yaptıkları aramalarda yastık kılıflarına gizlenmiş 265 bin sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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