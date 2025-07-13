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        Samsun'da 2 kardeş denizde boğulma tehlikesi geçirdi

        Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 16:46 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:46
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        Samsun'da 2 kardeş denizde boğulma tehlikesi geçirdi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş, hastaneye kaldırıldı.

        Amasya'dan kente gelen ve Güzelyalı Mahallesi mevkisinde ailesi ile denize giren Z.A. (8) ve Y.Ç.A. (12) boğulma tehlikesi geçirdi.

        İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki vatandaşlar iki kardeşi sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Çocukların bilincinin açık olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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