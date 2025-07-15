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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:17 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:17
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" denilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 307 sentetik ecza hapı ile 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan D.Ç. (28) ve A.K.T. (22) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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