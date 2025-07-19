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        Samsun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat halindeki apartmandan düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 15:43 Güncelleme: 19.07.2025 - 15:43
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        Samsun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat halindeki apartmandan düşen işçi ağır yaralandı.

        Atakent Mahallesi 3110. Sokak'ta inşaat halindeki apartmanda çalışan tuğla ustası Ahmet S. (55), dengesini kaybederek birinci kattan düştü.

        Sol ayak baldırına demir saplanan Ahmet S. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan, tuğla ustasının düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işçinin çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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