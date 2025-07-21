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        Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:40 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:40
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        Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari R.K'yi (39) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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