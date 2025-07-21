Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Samsun'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari R.K'yi (39) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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