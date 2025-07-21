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        Yüksel Yıldırım: Bundan sonraki transferler Avrupa kupaları için olacak

        SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bizde 16-17 oyuncu var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:00
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        Yüksel Yıldırım: Bundan sonraki transferler Avrupa kupaları için olacak
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        SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, “Bizde 16-17 oyuncu var. Bunlarla ligi götürürüz ama bu kadro Avrupa’ya yetersiz kalıyor. Bundan sonraki transferler Avrupa kupaları için olacak. Ligi öyle böyle götürürüz ama Avrupa’da neredeyse tüm maçlar zor” dedi.

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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