Yüksel Yıldırım: Bundan sonraki transferler Avrupa kupaları için olacak

SAMSUNSPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, “Bizde 16-17 oyuncu var. Bunlarla ligi götürürüz ama bu kadro Avrupa’ya yetersiz kalıyor. Bundan sonraki transferler Avrupa kupaları için olacak. Ligi öyle böyle götürürüz ama Avrupa’da neredeyse tüm maçlar zor” dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na