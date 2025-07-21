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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:36
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 bin 669 uyuşturucu hap, 456 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 30 bin 800 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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