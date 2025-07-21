Samsun'da Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine, "Filistin İçin Özgürlük" temasıyla uçurtma etkinliği düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi ve Samsun İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü işbirliğinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine "Filistin İçin Özgürlük" temasıyla uçurtma etkinliği düzenlendi.

Batıpark'ta düzenlenen etkinlikte, Kur'an kurslarına devam eden 200 öğrenci, "Nehirden Denize", "Özgür Filistin" ifadeleri yazdıkları uçurtmaları uçurdu.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarla birlikte dünyaya bir mesaj vermek istediklerini belirterek, dünyanın her yerindeki ezilen, üzülen, özgürlükleri kısıtlanan, oyun oynamaları elinden alınan çocukların yanlarında olduklarını söyledi.

Kur'an kursu öğrencisi Ravza Söylemez ise "Filistin'deki çocuklar da bizim gibi özgür olmak istiyor, onlarda koşup eğlenmek bizim gibi uçurtma uçurmak istiyorlar ve biz de onların geleceği için destek veriyoruz." ifadesini kullandı.