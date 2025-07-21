Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine, "Filistin İçin Özgürlük" temasıyla uçurtma etkinliği düzenlendi

        Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi ve Samsun İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü işbirliğinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine "Filistin İçin Özgürlük" temasıyla uçurtma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine, "Filistin İçin Özgürlük" temasıyla uçurtma etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi ve Samsun İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü işbirliğinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine "Filistin İçin Özgürlük" temasıyla uçurtma etkinliği düzenlendi.

        Batıpark'ta düzenlenen etkinlikte, Kur'an kurslarına devam eden 200 öğrenci, "Nehirden Denize", "Özgür Filistin" ifadeleri yazdıkları uçurtmaları uçurdu.

        İl Müftüsü Seyfullah Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarla birlikte dünyaya bir mesaj vermek istediklerini belirterek, dünyanın her yerindeki ezilen, üzülen, özgürlükleri kısıtlanan, oyun oynamaları elinden alınan çocukların yanlarında olduklarını söyledi.

        Kur'an kursu öğrencisi Ravza Söylemez ise "Filistin'deki çocuklar da bizim gibi özgür olmak istiyor, onlarda koşup eğlenmek bizim gibi uçurtma uçurmak istiyorlar ve biz de onların geleceği için destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        'Bol bol sebze ve meyve tüketin, zararlı ışınlara karşı da koruma olacak'
        'Bol bol sebze ve meyve tüketin, zararlı ışınlara karşı da koruma olacak'
        MHP Havza İlçe Başkanı Yüksel'den hasat ziyareti
        MHP Havza İlçe Başkanı Yüksel'den hasat ziyareti
        Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı
        Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı
        Samsun'da 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor
        Samsun'da 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor
        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü