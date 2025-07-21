Samsun'da akülü araçlarla sünnet konvoyu düzenlendi
–Samsun'un İlkadım ilçesinde Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi tarafından, parmakları olmadan dünyaya gelen ve ameliyatla iki eline de ikişer parmak yapılan Batuhan Maytalman için sünnet töreni düzenlendi.
–Samsun’un İlkadım ilçesinde Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi tarafından, parmakları olmadan dünyaya gelen ve ameliyatla iki eline de ikişer parmak yapılan Batuhan Maytalman için sünnet töreni düzenlendi.
Tören kapsamında, renkli balonlarla süslenen 30 akülü araçla, İlkadım sahilinde konvoy oluşturuldu.
Yaklaşık 250 kişinin katıldığı törende konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Halis Candal,
“Birlik ve beraberlikle aşamayacağımız engel yok. Bugün hem bir çocuğumuzun hayalini gerçekleştirdik hem de toplumsal farkındalığa katkı sunduk.” dedi.
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