Samsun'da 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor

Festivalde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kuzey Osetya, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ ve Letonya'nın geleneksel dansları, oyunları ve kültürleri Samsunlularla buluşuyor.

Festivalin beşinci gününde Letonya'dan "DA CAPO" müzik grubu, İran'dan Araz Ildırım ve Hırvatistan'dan Preporod müzik grubu konser verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor.

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