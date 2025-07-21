Samsun'da 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali devam ediyor.
Festivalin beşinci gününde Letonya'dan "DA CAPO" müzik grubu, İran'dan Araz Ildırım ve Hırvatistan'dan Preporod müzik grubu konser verdi.
Atakum Çobanlı İskelesi'ndeki konserin ardından festivale katılan ülkelerin ekipleri, geleneksel halk oyunlarını sergiledi.
Festivalde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kuzey Osetya, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ ve Letonya'nın geleneksel dansları, oyunları ve kültürleri Samsunlularla buluşuyor.
Festival, 25 Temmuz'da sona erecek.
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