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        Bafra'da Kapıkayafest'in kamp ateşi yakıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında kamp ateşi yakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:20
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        Bafra'da Kapıkayafest'in kamp ateşi yakıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında kamp ateşi yakıldı.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kapıkayafest'in kamp alanında düzenlenen etkinliğin ateşini yaktı.

        Kılıç, Kapıkayafest kamp alanında geleneksel kamp ateşini dostluk atmosferinde alevleyip misafirleriyle açık hava sinemasında bir araya geldiklerini dile getirdi.

        Katılımcıların samimi ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, "Samimiyeti ile içimizi ısıtan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Programda "Bizim Aile" filmi de izlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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