Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Celal D. (59) idaresindeki 55 RV 513 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde Ertuğrul Ö. (28) yönetimindeki 33 DPN 16 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

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