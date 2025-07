Kapıkayafest'te SUP yarışı düzenlendi Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında "Stand Up Paddle" (SUP) yarışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 25.07.2025 - 18:47 Güncelleme: 25.07.2025 - 18:51

