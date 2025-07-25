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        Samsun'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 18:50 Güncelleme: 25.07.2025 - 18:50
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        Samsun'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. (43) saklandığı adreste yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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