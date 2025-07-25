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        Samsunspor'dan Atatürk ve Karadeniz temalı yeni forma

        SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Karadeniz dalgalarından ilham alan mavi renkli yeni formasını tanıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:57 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:00
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        Samsunspor'dan Atatürk ve Karadeniz temalı yeni forma
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        SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Karadeniz dalgalarından ilham alan mavi renkli yeni formasını tanıttı.

        2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Samsunspor, geride kalan dönemdeki başarılı yönetimiyle Avrupa Ligi Play-Off turunda mücadele etmeye hak kazandı. Tanıtılan yeni forma, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası ve Karadeniz’in izlerini taşıyor. Hummel tarafından üretilen formanın Samsunspor için oldukça değerli olduğunu belirten Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız güçle, Avrupa’da yalnızca bir futbol takımı olarak değil; aynı zamanda ülkemizin modern yüzü olarak yer almayı hedefliyoruz” dedi.

        ‘MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN GÖZLERİNDEKİ BAKIŞ AÇISINI CANLANDIRMAK İSTEDİK’

        Forma hakkında açıklamada bulunan Yüksel Yıldırım, “Samsunspor olarak biz, gücünü tarihinden alan bir kulübüz. Cumhuriyet’in kuruluşunda şehrimizin taşıdığı tarihsel misyonun farkındayız. Hem ülkemizin hem de kulübümüzün temel değerlerine sahip çıkmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu sezon mücadele edeceğimiz Avrupa sahnesi, bu vizyoner yaklaşımımızın ve kararlılığımızın bizlere sunduğu önemli bir ödül niteliğindedir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız güçle, Avrupa’da yalnızca bir futbol takımı olarak değil; aynı zamanda ülkemizin modern yüzü olarak yer almayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, formamıza da özel bir anlam yükledik. O gözlerdeki kararlılığı, vizyonu ve umut dolu bakışı, yeni sezon formamızda yeniden canlandırmak istedik. Anlaştığımız ilk günden bu yana birlikte çok özel projelere imza attığımız Hummel iş birliğiyle hazırladığımız mavi formamız, bu vizyonun ve değerlerimize bağlılığımızın güçlü bir yansımasıdır” diye konuştu.

        ‘AVRUPA SERÜVENLERİNDE SAMSUNSPOR’A BAŞARILAR DİLERİM’

        Hummel Türkiye ve Güney Bölgesi'nden sorumlu CEO'su Eduard Massier ise, “Hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de Hummel’ın 100’üncü yılı olan 2023 senesinde Samsunspor’la imzaladığımız anlaşma, bizleri çok mutlu eden bir hikâyeye dönüştü. Hummel olarak, Samsunspor’un yükselişinde yanlarında bulunmak ve bu süreçte onlara destek olmak, bizler için de yeni maceraların kapısını aralamış oldu. Bu vesileyle bir kez daha Samsunspor yönetimini, teknik ekibini ve sporcularını sergiledikleri mücadele için kutlar, armalarımızın her zamanki gibi yan yana olacağı Avrupa serüvenlerinde de başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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