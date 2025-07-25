Çarşamba'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın K. idaresindeki 55 ADC 027 plakalı hafif ticari araç, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde karşı yönden gelen Emirhan Ç'nin kullandığı 55 AOJ 652 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı Emirhan Ç, sağlık ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.