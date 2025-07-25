Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkisinde Erol D. idaresindeki 55 FY 409 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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