Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 09:06 Güncelleme: 28.07.2025 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramada 5 bin 669 sentetik ecza hapı, 11 uyuşturucu hap, 17 gram sentetik uyuşturucu ve 12,60 gram kokain ele geçirildi.

        Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        İstanbul sis altında
        İstanbul sis altında
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Gökalp İçer gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Tekkeköy'de yol üzerindeki pazar tezgahları kaldırıldı
        Tekkeköy'de yol üzerindeki pazar tezgahları kaldırıldı
        Samsun'da otomobille ATV aracı çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobille ATV aracı çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Samsun'da orman yangınlarıyla mücadele için koordinasyon kurulu toplantısı...
        Samsun'da orman yangınlarıyla mücadele için koordinasyon kurulu toplantısı...
        Terme'de açık su yüzme yarışması düzenlendi
        Terme'de açık su yüzme yarışması düzenlendi
        Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali sona erdi
        Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali sona erdi