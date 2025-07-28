Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramada 5 bin 669 sentetik ecza hapı, 11 uyuşturucu hap, 17 gram sentetik uyuşturucu ve 12,60 gram kokain ele geçirildi.

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