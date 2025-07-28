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        Samsun'da "Kadın Emeği Festivali" düzenlendi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği "Kadın Emeği Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:23 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:37
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        Samsun'da "Kadın Emeği Festivali" düzenlendi
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği "Kadın Emeği Festivali" başladı.

        Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde gerçekleştirilen festivalde, kadınların açtığı stantlarda örgü, boyama, panç, amigurumi bebek, çeşitli el işleri, sıfır atık ürünleri, süs eşyaları ve gıda ürünleri yer alıyor.

        Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, gazetecilere, 350 kadının yer aldığı güzel bir festivalin açılışını yaptıklarını söyledi.

        Festival için talebin çok olduğunu dile getiren Çakır, "Şehrimizdeki tüm kadınlarımız burada temsil edilsin istiyoruz. Burada kooperatiflerimiz, halk eğitimi ürünlerimiz var. Aynı zamanda da bireysel anlamda hobi olarak evinde bir şey üreten kadınlarımız burada bulunmakta. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak kadın emeğini sonuna kadar desteklemeye gayret ediyoruz." dedi.

        Kadın emeğine önem verdiklerinin altını çizen Çakır, "Çok değerli, çok kıymetli ürünler var. İnşallah bunu şehrimize sunmuş olacağız ve vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.

        Festival, 10 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

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