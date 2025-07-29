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        Cinayet suçundan kırmızı bültenle aranan kişi Gürcistan'da yakalanıp Samsun'a getirildi

        Samsun'da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan kişi, Gürcistan'da yakalanıp kente getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:04
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        Cinayet suçundan kırmızı bültenle aranan kişi Gürcistan'da yakalanıp Samsun'a getirildi
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        Samsun'da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan kişi, Gürcistan'da yakalanıp kente getirildi.

        Uğur Demiröz suç grubu içinde yer alan ve 2020 yılında Samsun'un Atakum ilçesinde Y.C'nin öldürülmesi olayına karışan T.Ö'nün, olayın ardından Gürcistan'da bulunan örgüt elebaşının yanına kaçtığı belirlendi.

        "Örgüt faaliyeti çerçevesinde tasarlayarak öldürme" suçundan kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan T.Ö, İnterpol aracılığıyla yakalandığı Gürcistan görevlilerinden Sarp Sınır Kapısı'nda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince teslim alındı.

        Samsun'a getirilen, uyuşturucu madde suçlarından 2'si ifadeye yönelik, biri 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası olmak üzere başka suçlardan da aranan T.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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