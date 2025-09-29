Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        CHP Vezirköprü Olağan Kongresini yapıldı

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vezirköprü İlçe Başkanlığı'nın Olağan Kongresinde mevcut ilçe başkanı Nazım Kale yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 23:11 Güncelleme: 29.09.2025 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Vezirköprü Olağan Kongresini yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vezirköprü İlçe Başkanlığı’nın Olağan Kongresinde mevcut ilçe başkanı Nazım Kale yeniden seçildi.

        Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye 2 aday katıldı. 140 delegeden 138’inin oy kullandığı seçimde, mevcut başkan Nazım Kale 86 oy alarak yeniden ilçe başkanı seçildi. Rakibi Ferhat Bolat ise 52 oyda kaldı.

        Kongreye CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Parti Meclis Üyesi Nazan Güneysu, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, İYİ Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Salih Gürbüz, Saadet Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Veysel Bozdemir ve 2024 CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü ile partiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de mahalle yollarını yenileme çalışmaları sürüyor
        Vezirköprü'de mahalle yollarını yenileme çalışmaları sürüyor
        Samsun'da bariyerlere çarpan tır nedeniyle Samsun Ankara kara yolunda trafi...
        Samsun'da bariyerlere çarpan tır nedeniyle Samsun Ankara kara yolunda trafi...
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda eleme maçları tamamlan...
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda eleme maçları tamamlan...
        Zeki Yavru: Hedef, ülkemize ve şehrimize puanlarla dönmek
        Zeki Yavru: Hedef, ülkemize ve şehrimize puanlarla dönmek
        Samsunspor, Cherif Ndiaye'ye verilen kırmızı karta itiraz etti
        Samsunspor, Cherif Ndiaye'ye verilen kırmızı karta itiraz etti
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi grubundan çıkmak istiyor
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi grubundan çıkmak istiyor