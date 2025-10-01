Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Samsun'un Canik ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 22:57 Güncelleme: 01.10.2025 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Canik ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Volkan Şentürk (34) yönetimindeki 55 AOU 422 plakalı motosiklet, Tekkeköy ilçesi istikametinden Belediyeevleri Mahallesi'ne seyir halindeyken Vadi Bulvarı kavşağından yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Nuray Yeşilyurt'a (65) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yeşilyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise 112 Acil Sağlık ekiplerinde Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yeşilyurt'un cesedi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!

        Benzer Haberler

        Samsun'da otomobilin çarptığı çoban öldü
        Samsun'da otomobilin çarptığı çoban öldü
        Samsun'da otomobilin çarptığı çoban öldü
        Samsun'da otomobilin çarptığı çoban öldü
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, ikinci tur maçlarıyla sür...
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, ikinci tur maçlarıyla sür...
        Thomas Reis: 3 puan almak istiyoruz
        Thomas Reis: 3 puan almak istiyoruz
        Vezirköprü'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        Vezirköprü'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı