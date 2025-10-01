Samsun'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yeşilyurt'un cesedi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yeşilyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise 112 Acil Sağlık ekiplerinde Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.