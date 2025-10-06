Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da bir eğitim kurumuna silahlı saldırı gerçekleştirildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir eğitim kurumuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 23:42 Güncelleme: 06.10.2025 - 23:42
        Samsun'da bir eğitim kurumuna silahlı saldırı gerçekleştirildi
        Samsun'un Atakum ilçesinde bir eğitim kurumuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan ve kapalı olan bir eğitim kurumuna pompalı tüfekle ateş açıldı.

        Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin cam ve kapı kısımlarında hasar meydana geldi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu olayı gerçekleştiren kişinin O.G. (35) olduğu belirlendi. Şüphelinin, iş yerinde çalışan eski kız arkadaşını kıskanması nedeniyle saldırıyı düzenlediği tespit edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli O.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

