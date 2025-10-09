Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "bitki reçetesi" tanıtım programı düzenlendi

        Samsun'da bitki koruma ürünlerinin doğru kullanılması ve izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirilmesi planlanan (B-Reçete) "bitki reçetesi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 17:29 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:50
        Pestisit (kimyasal madde) içeren tarım ilaçlarının gelişigüzel kullanılmaması ve doğaya zararının en aza indirilmesi hedeflenen B-Reçete uygulaması, pilot olarak Ankara, Samsun, Kırklareli ve Mersin'de uygulanacak.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda, B-Reçete uygulaması hakkında bilgi verdi.

        Türkiye'de 24 milyon hektar alanda tarım yapıldığını belirten Dilber, "Çoğu ülkeden daha fazla bitki çeşitliliğine sahip bir ülkeyiz. İngiltere'deki tüm bitkileri saysanız, Samsun ilindeki bitki çeşitliliği kadar yoktur. Dolayısıyla bu kadar büyük ekolojik ürün çeşitliliği arasında zararlı organizmalarla da mücadele etmek zorunda kalabiliyoruz. Canlıların alanlarına girmeye, onların alanlarından çalmaya başlıyoruz. Mücadele ederken onların düşmanlarını kaybettiğimizde onlar artık bizim düşmanımız olmaya başlıyor. Dolayısıyla doğada var olan dengeyi bozduğumuzda yeni bir çevre felaketiyle, yeni zararlı organizmalarla karşı karşıya kalabiliyoruz." dedi.

        - Kullanılan bitkisel ilacın takibi yapılacak

        Türkiye'de 669 zararlı organizma olduğunu bildiren Dilber, "Son 10 yılda Türkiye'de bitkisel üretime zararlı organizma sayısı yüzde 15 artmış durumda. Değişen iklim şartları, bitkisel üretimde zararlı organizmaların hem yapısını hem dağılımını hem de sayısını değiştirebiliyor. Çoğu ülkede 10-20, belki hiç olmayan zararlı organizmaların tamamı bizde var. Dolayısıyla hem bitki üretmek hem sağlıklı üretmek hem de bu zararlı organizmaları öldürmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

        B-Reçete uygulamasıyla belli tarım ilaçlarında reçete yazma yetkilisinin sadece bitki koruma mezunu olan kişilerde olacağını vurgulayan Dilber, şöyle devam etti:

        "Bitki koruma mezunu arkadaşlarımız bizlere başvuru yapıp belgelemek kaydıyla reçete yazma yetkisine her daim sahip olacak. Sadece reçeteyle satmak değil, sırtına ilaçlama makinesini alan, traktörün peşine ilaçlama makinesi takan herkes her yeri ilaçlayabiliyor ama bu sistemde buna izin vermeyeceğiz. Bundan sonra arazide birisi bir ilaç atıyorsa bunun hangi izinle, hangi belgeyle, nereden alındığının denetimi yapılacak. Çünkü bu ilacı atmak için eğitimler var. Yaklaşık 495 bin uygulayıcı belgesi olan insanlarımız var. Bu sayıları arttırabiliriz."

        Dilber, Türkiye'de Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 2 milyon 350 bin üretici olduğuna işaret ederek, "Temel mücadelemiz tarımsal üretimde sorun yaşadığımız aktiflerle ilgili reçete sistemi kurmak. Bunun dışında da satılan tüm kayıtların tek elde toplanması. Şu anda koruma ürünü kullanma ve satışında çiftçi olmayan kişilere pestisit aktif maddesinin satışını yasaklamayı düşünüyoruz. Tüm pestisit aktif maddelere reçete yazma gibi bir durum yok. Nasıl ki beşeri ilaçla gidip insanlar ağrı kesicileri bedeli karşılığında alırken öbür tarafta antibiyotik olduğunda reçete şartı varsa, bizde riskli alanlarda reçete şartı getirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kurum müdürleri, zirai ilaç bayileri ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

