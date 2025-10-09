Kaymakam Beyazıt, Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, öğrencilerle bir araya geldi.

Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Beyazıt, hem öğrencilik yıllarına hem de meslek hayatına dair tecrübelerini paylaştı.

Gençlere kariyer planlaması, hedef belirleme ve meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda önemli tavsiyelerde bulunan Beyazıt, "Her meslek kutsaldır. Önemli olan, yaptığınız işi en iyi şekilde yapmak ve topluma faydalı olabilmektir. Sizler de geleceğin yöneticileri, öğretmenleri, mühendisleri olacaksınız. Kendinize inanın ve sürekli gelişmeye devam edin." ifadelerini kullandı.

Programa Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman da katıldı.