        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

        Samsun'da "Amatör Spor Haftası" etkinliklerinin başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 18:44 Güncelleme: 09.10.2025 - 18:46
        Samsun'da Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
        Samsun'da "Amatör Spor Haftası" etkinliklerinin başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Samsun'un spordaki potansiyelini ortaya koymanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Samsun'un spor altyapısı ve tesis kapasitesi bakımından Karadeniz Bölgesi'nin en güçlü illerinden biri olduğunu belirten Dereci, il genelinde 152 tesisle spor camiasına ve vatandaşlara hizmet verildiğine dikkati çekti.

        Bu yıl bu tesislerde 31 farklı branşta görev yapan 157 antrenörün özverili çalışmalarıyla 42 bin 180 sporcuya ulaşıldığını vurgulayan Dereci, "Ortaya çıkan bu tablo, Samsun'da spora katılımın her geçen gün arttığını, ilimizin sporcu yetiştirme kapasitesinin istikrarlı biçimde güçlendiğini göstermektedir. Genç yaş gruplarında gözlenen bu artış, Samsun'un spor alanındaki lider konumunu pekiştirmektedir. Amatör Spor Haftası vesilesiyle düzenlenen etkinlikler, çocuklarımızın ve gençlerimizin sporu sevmesini sağlamanın yanı sıra onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek açısından da büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

        Programa İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç, Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Perçin ile sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

