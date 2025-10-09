Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Demirtaş'tan Terme Belediyesine ziyaret

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Terme Belediyesini ziyaret etti.

Demirtaş ile Şube Müdürü Hasan Kerim Şenyurt, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'a makamında ziyarette bulundu.

Kültür, sanat ve turizm alanında yürütülen çalışmaların görüşüldüğü ziyarette, ilçenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

Kul, ziyarette yaptığı konuşmada, Terme’nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Kul, ziyaretleri dolayısıyla Demirtaş ile Şenyurt’a teşekkür etti.