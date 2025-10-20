Samsun'da evlilik dışı doğurduğu bebeğini çöpe attığını iddia eden kadın tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini ölü halde çöpe attığı iddia edilen 41 yaşındaki kadın tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 çocuk annesi H.C'nin (41), rahatsızlandığını belirterek başvurduğu Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan muayenede, kısa süre önce doğum yaptığı belirlendi.

Durumundan şüphelenen sağlık görevlilerinin ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

İfadesine başvurulan H.C, polis ekibine verdiği ilk ifadesinde, evlilik dışı ilişki yaşadığını, iki hafta önce evinde doğum yaptığını, bebeğin ölü doğduğunu ve 11 Ekim'de bebeği evin yanındaki çöp kutusuna attığını belirtti.

Bunun üzerine gözaltına alınan H.C, 16 Ekim'de ikinci ifadesinde, bebeğin canlı doğduğunu, aile baskısından çekindiği için bebeği çarşafa sararak banyoya bıraktığını, bir süre sonra uyuya kaldığını, uyandığında ise bebeğin öldüğünü, ardından cesedi 11 Ekim'de çöpe attığını söyledi.