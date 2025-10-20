Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da evlilik dışı doğurduğu bebeğini çöpe attığını iddia eden kadın tutuklandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini ölü halde çöpe attığı iddia edilen 41 yaşındaki kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 23:05 Güncelleme: 20.10.2025 - 23:05
        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 çocuk annesi H.C'nin (41), rahatsızlandığını belirterek başvurduğu Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan muayenede, kısa süre önce doğum yaptığı belirlendi.

        Durumundan şüphelenen sağlık görevlilerinin ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

        İfadesine başvurulan H.C, polis ekibine verdiği ilk ifadesinde, evlilik dışı ilişki yaşadığını, iki hafta önce evinde doğum yaptığını, bebeğin ölü doğduğunu ve 11 Ekim'de bebeği evin yanındaki çöp kutusuna attığını belirtti.

        Bunun üzerine gözaltına alınan H.C, 16 Ekim'de ikinci ifadesinde, bebeğin canlı doğduğunu, aile baskısından çekindiği için bebeği çarşafa sararak banyoya bıraktığını, bir süre sonra uyuya kaldığını, uyandığında ise bebeğin öldüğünü, ardından cesedi 11 Ekim'de çöpe attığını söyledi.

        H.C'nin belirttiği çöp kutusu ve çöp istasyonunda 6 gün arama yapan polis ekipleri, bebeğin cesedine ulaşamadı.

        Hastanede tedavisi tamamlanan H.C, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

