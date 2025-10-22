Havza MYO'dan 52 ünite kan bağışı

Genç Kızılay tarafından açılan stant ile de öğrencilere faaliyetleri hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı, gönüllü kazanım çalışması gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi tarafından yapılan çalışmada öğrencilere kan bağışı hakkında bilgi verildi.

