Dinoma Kiev, Samsunspor maçına hazır
Dinoma Kiev, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi yönetiminde gerçekleştirdilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
İlk 15 dakikalık bölümü basına açık yapılan antrenmanda Ukrayna ekibi, top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Samsunspor-Dinamo Kiev maçı, saat 22.00'de başlayacak.
