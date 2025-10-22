Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Dinoma Kiev, Samsunspor maçına hazır

        Dinoma Kiev, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 20:12 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:12
        Dinoma Kiev, Samsunspor maçına hazır
        Dinoma Kiev, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi yönetiminde gerçekleştirdilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

        İlk 15 dakikalık bölümü basına açık yapılan antrenmanda Ukrayna ekibi, top kapma çalışması gerçekleştirdi.

        Samsunspor-Dinamo Kiev maçı, saat 22.00'de başlayacak.

