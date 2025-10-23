Habertürk
        Samsun'da 105 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'da 105 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 105 bin 279 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        
        

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Atakum ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda adreslerde yapılan aramada 51 gram kokain ve ruhsatsız tabanca, şüphelilerin araçlarında da 105 bin 279 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.E.A. (19), K.Ç. (20), M.D. (23), A.Y. (25) ve Ş.B. (26) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

