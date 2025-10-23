Samsun'da 105 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

Operasyonda adreslerde yapılan aramada 51 gram kokain ve ruhsatsız tabanca, şüphelilerin araçlarında da 105 bin 279 uyuşturucu hap ele geçirildi.

