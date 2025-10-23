Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Atakum ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 23.10.2025 - 12:12 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:12
        Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
        Samsun'un Atakum ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

        Atakum'da kiralanan bir evde iki kişinin gizlendiğinin belirlenmesi üzerine 22 Ekim'de adrese yapılan operasyonda, 1 uzun namlulu silah ve 169 fişek ele geçirildi. Soruşturmanın geliştirilmesiyle şüphelilere yardım ettiği tespit edilen bir kişi daha yakalandı.

        Operasyonda A.Y, T.T. ve U.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

