Samsun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

Atakum'da kiralanan bir evde iki kişinin gizlendiğinin belirlenmesi üzerine 22 Ekim'de adrese yapılan operasyonda, 1 uzun namlulu silah ve 169 fişek ele geçirildi. Soruşturmanın geliştirilmesiyle şüphelilere yardım ettiği tespit edilen bir kişi daha yakalandı.

Operasyonda A.Y, T.T. ve U.T. gözaltına alındı.