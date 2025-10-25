Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Park halindeki minibüste çıkan yangın ev ve iş yerine sıçradı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında park halindeki bir minibüs ile alevlerin sıçradığı ev ve iş yerinde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:26 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:26
        Edinilen bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi'nde Şaban Gürbüz'e ait 55 N 9264 plakalı park halindeki minibüste belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, minibüsün yakınında bulunan ev ile iş yerine de sıçradı.

        Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu söndürüldü.

        Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangında ev ve iş yerinde de hasar oluştu.

        Olay yerine gelen araç sahibi, aracının kullanılamaz hale geldiğini görünce fenalaştı. Gürbüz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

