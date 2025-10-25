Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da 7,4 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Birliğince deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 15:45 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:45
        Samsun'da 7,4 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı
        Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Birliğince deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        İlkadım ilçesi Mert Plajı'nda yapılan tatbikata, Samsun Büyükşehir Belediyesinden 35, İHH'dan ise 25 arama kurtarma görevlisi katıldı.

        Senaryo gereği 7,4 büyüklüğünde deprem olduğu ihbarı yapıldı.

        Bölgeye yönlendirilen ekipler, yürüttükleri çalışmada, 4 katlı bir binanın altında kalan 2 kişiyi halat ve çeşitli teknik ekipmanlarla kurtararak sağlık personeline teslim etti.

        Çökme tehlikesi bulunan boşaltılmış binayı da ahşap kalaslarla güçlendiren ekipler, artçı depremde kurtarıcıların zarar görmesini engelledi.

        Marmara kıyılarında su altına kalan yalıya botlarla ulaşan dalgıçlar, depremzedeyi sudan çıkardı. Botun yaklaşamayacağı kayalıklara gerilen 65 metrelik halatın yardımıyla suya inen bir görevli, sedyeyle aldığı yaralıyı kıyıya çıkardı.

        Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Ramazan Sinekoğlu, gazetecilere, "önce insan" ilkesinden yola çıkarak afetlere hazır toplum bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

        Ekipler tarafından canlı kurtarma, su altı ve üstü arama kurtarma çalışmaları da gerçekleştireceklerini belirten Sinekoğlu, "Burada amacımız belediyemizin gücünü, ekipmanlarını, koordinasyonunu görmek, tatbikat sonrasında varsa eksiklerimizi en kısa sürede tamamlayarak olası doğal afetlere karşı hazır bulunmak. Bu kapsamda çalışmalarımızı sık sık gözden geçiriyoruz, sık sık eğitimlerimizi tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        İHH arama kurtarma eğitmeni Yiğit Kara ise kapsamlı bir tatbikat yapıldığını dile getirerek, "Tahkimat, enkaz, temiz çalışma ve kirli çalışma, su altı arama kurtarma gibi alanlarda tatbikat gerçekleştirdik. Böylece kapsamlı, Samsun'a yakışır şekilde tatbikatı tamamladık." dedi.

