Samsunspor'u Süper Lig'de Holse'nin Avrupa'da Musaba'nın golleri taşıyor

        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        İLYAS GÜN - Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile sahasında 1-1 kalan Samsunspor'un karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Danimarkalı futbolcu Carlo Holse, ilk 10 haftaya damga vuran isim oldu.

        28.10.2025 - 12:23
        İLYAS GÜN - Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile sahasında 1-1 kalan Samsunspor'un karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Danimarkalı futbolcu Carlo Holse, ilk 10 haftaya damga vuran isim oldu.

        Ligin geride kalan 10 haftasında 14 gol atan Karadeniz ekibinde Carlo Holse, 5 kez rakip takımların filelerini havalandırdı.

        Son 2 haftada Zekorner Kayserispor'a 2, Çaykur Rizespor'a da 1 gol atma başarısı gösteren Holse, Gençlerbirliği ve Hesap.com Antalyaspor'un ağlarına da birer gol gönderdi.

        - 7 puanlık katkı

        Ligde 17 puanla 5. sırada bulunan Samsunspor, Holse'nin gol attığı 4 maçta 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet aldı.

        Danimarkalı oyuncu, söz konusu maçlarda attığı gollerle takımının aldığı 7 puana katkıda bulunmuş oldu.

        - Avrupa'da da boş geçmedi

        Türkiye'yi UEFA Konferans Lig'inde temsil eden Samsunspor, grup aşamasındaki ilk maçında Legia Varşova'yı 1-0 mağlup etti.

        İkinci müsabakada sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlıların gollerinden birinde Holse'nin imzası bulunuyor.

        - Avrupa'da kalesini gole kapattı

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ise topladığı 6 puanla 4. sırada yer alıyor.

        Kırmızı-beyazlılar, grup aşamasında Fiorentina, AEK, Mainz 05 ve Lausanne ile kalesinde gol görmeyen 5 takımdan biri konumunda.

        - Musaba, Avrupa'da takımın gol yükünü çekti

        Karadeniz ekibi, ilk kez yer aldığı Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı. Kırmızı-beyazlı takımın Legia Varşova'yı 1-0 yendiği müsabakanın tek golünü atan Anthony Musaba, Dinamo Kiev karşısında da 1 gol atma başarısı gösterdi.

        Karadeniz temsilcisi, Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i 3-0 mağlup ederken, diğer goller Holse ve Marius Mouandilmadji'den geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

