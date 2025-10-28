Samsunspor'u Süper Lig'de Holse'nin Avrupa'da Musaba'nın golleri taşıyor

İLYAS GÜN - Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile sahasında 1-1 kalan Samsunspor'un karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Danimarkalı futbolcu Carlo Holse, ilk 10 haftaya damga vuran isim oldu.

Ligin geride kalan 10 haftasında 14 gol atan Karadeniz ekibinde Carlo Holse, 5 kez rakip takımların filelerini havalandırdı.

Son 2 haftada Zekorner Kayserispor'a 2, Çaykur Rizespor'a da 1 gol atma başarısı gösteren Holse, Gençlerbirliği ve Hesap.com Antalyaspor'un ağlarına da birer gol gönderdi.

- 7 puanlık katkı

Ligde 17 puanla 5. sırada bulunan Samsunspor, Holse'nin gol attığı 4 maçta 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Danimarkalı oyuncu, söz konusu maçlarda attığı gollerle takımının aldığı 7 puana katkıda bulunmuş oldu.

- Avrupa'da da boş geçmedi

Türkiye'yi UEFA Konferans Lig'inde temsil eden Samsunspor, grup aşamasındaki ilk maçında Legia Varşova'yı 1-0 mağlup etti.