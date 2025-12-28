Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Oğlunun adını yaşatmak için ördüğü çantalarla üniversite öğrencilerine burs sağlıyor

        TUĞÇE TURGU - Samsun'da yaşayan 52 yaşındaki Hanzade Karaca, ördüğü çantaların satışından elde ettiği geliri, 24 yaşında yaşamını yitiren oğlu Merthan Karaca'nın anısını yaşatmak için burs olarak veriyor.

        Giriş: 28.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:04
        Oğlunun adını yaşatmak için ördüğü çantalarla üniversite öğrencilerine burs sağlıyor
        TUĞÇE TURGU - Samsun'da yaşayan 52 yaşındaki Hanzade Karaca, ördüğü çantaların satışından elde ettiği geliri, 24 yaşında yaşamını yitiren oğlu Merthan Karaca'nın anısını yaşatmak için burs olarak veriyor.

        Hanzade Karaca'nın oğlu Merthan Karaca, yaklaşık 7 yıl önce geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti.

        Oğlunun ölümünün ardından yaşadığı zor süreci anlamlı bir işe dönüştürmeye karar veren Karaca, ördüğü çantaların satışından elde ettiği gelirin tamamıyla ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağlıyor.

        Oğlunun adından oluşturduğu "MHK" markasının marka tescilini alan Karaca, sağladığı burs ile hem iyiliği yaymayı hem de oğlu Mert Han Karaca'nın adını yaşatmayı amaçlıyor.

        Ev hanımı Karaca, AA muhabirine, oğlunun vefatından sonra zor günler geçirdiğini, örgü çantayla tanışmasının kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi.

        Bir gün bir arkadaşının elinde örgü bir çanta gördüğünü belirten Karaca, şöyle devam etti:

        "Oğlumun gidişinden 1 veya 1,5 yıl sonraydı. Dedim, 'Ben bunu yapabilirim. Malzemelerini temin ettim, gittim çantanın aynısını yaptım. Hoşuma gitti, kafam da dağıldı. İlk defa beynimdeki seslerin sustuğunu hissettim, bu iyi geldi bana. Çantaları bitirdikten sonra dedim ki hediye ederim. Sonra aklıma gelen şuydu, neden satıp öğrencilere destek olmayayım? Çünkü oğlum üniversite öğrencisiydi. Onun gibi üniversite öğrencilerini seçtim."

        Bu işi 6 yıldır sürdürdüğünü anlatan Karaca, "MHK iyilik çantaları örüyorum. Çantalarımın tüm geliriyle üniversite öğrencilerine burs veriyorum. İstedim ki onun adı olsun, adı hep yaşasın." dedi.

        Oğlunun çok merhametli bir çocuk olduğunu dile getiren Karaca, "Cebindeki son harçlıkla bile bir garibanı doyururdu. Bunu bana anlatırken çok mutlu olurdu. Gücüm ve ömrüm yettiğince devam ettireceğim." diye konuştu.

        Bugüne kadar çok sayıda öğrenciye burs verdiğine işaret eden Karaca, şunları dile getirdi:

        "Dershaneye gönderdiklerim, hazırlık döneminde yardım ettiklerim oldu. Yüzde 90'ı beni tanımıyor, ben de onları tanımıyorum. Arkadaşlarım aracılığıyla buluyorlar beni. Sosyal medya üzerinden de haberleşiyoruz, mesajlaşıyoruz ama tanımıyorum çoğunu."

        Karaca, ördüğü çantalarının tamamını evde yaptığını vurgulayarak, "Astarlama işini anneme yaptırıyorum. Kız kardeşim de destek oluyor bana. Böyle aile olarak bu işe baş koyduk." ifadelerini kullandı.

        Evladını kaybetmenin kapanmayan bir yara olduğuna dikkati çeken Karaca, "Bu olayı sadece ben yaşamadım, birçok anne yaşıyor maalesef ama asıl mesele sonrasında. Ben mücadele etmeyi seçtim. Madem oğlum gitti, ben kaldım. O zaman en iyisini yapmam gerekiyordu. Oğlumun adını nasıl yaşatırım diye düşündüğümde, onun en büyük özelliği merhametiydi. Ben de onun merhametini, iyiliğini yaymak istedim." dedi.

        - En büyük hayali hiçbir öğrenciye "Hayır" dememek

        Bu projeden sonra sosyal medyada birçok anneyle tanıştığını anlatan Karaca, şunları kaydetti:

        "Evladını kaybeden anneler bana çok yazdı, arkadaş olduk onlarla. Onlara söylediğim, lütfen boş durmayın, mutlaka bir şeyler yapın. Çalışın, çabalayın, iyilik olsun. Çünkü iyiliğin gerçekten iyileştirici gücü var. Ben bunu bizzat yaşayarak öğrendim. En büyük dileğim de bir gün bana öğrenciler yazdığında onlara, 'Hayır' dememek. Hepsine tabii ki gücüm yetmiyor ama hayalim var. Bir gün o kadar büyüyecek ki bu projem, çok daha fazla çocuğa umut alacağım. Buna inanıyorum ve çok çalışıyorum bunun için."

