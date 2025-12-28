Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yaralı turna yavrusu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı

        İLYAS GÜN - Trabzon'da yaralı halde bulunan ve Samsun'a getirilen turna yavrusu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'nde tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaralı turna yavrusu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İLYAS GÜN - Trabzon'da yaralı halde bulunan ve Samsun'a getirilen turna yavrusu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'nde tedavi ediliyor.

        Tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen yavru turnanın kanadı ve ayağında yumuşak doku zedelenmesi tespit edildi.

        Burada ilk tedavisi yapılan turna, daha sonra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'ne götürüldü.

        Uçuş alanı büyük olan klinikte turnanın kanadı ve ayağındaki yumuşak doku zedelenmesinin iyileşmesi için tedavisi devam ediyor.

        - Kızılırmak Deltası'nda doğaya salınacak

        Klinikte görevli veteriner Paria Tabatabaei İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, turnanın Trabzon'da bulunduğunu, önce OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne oradan da kendilerine getirildiğini belirtti.

        İsfendiyaroğlu, "Turnanın tedavi sürecinin bir ay devam etmesini bekliyoruz çünkü kanadı ve ayağında yumuşak doku zedelenmesi var. Yavaş yavaş yaraları iyileşmeye başladı. Tabii ki yavru olduğu için biraz daha gelişmesi ve kilo alması gerekiyor. Daha sonra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde doğaya salacağız." dedi.

        Turnaların bazı türlerinin nesli tehlike altında olduğuna işaret eden İsfendiyaroğlu, "Dünyada turnaların popülasyonu hızla azalıyor. Ülkemizde 2 tür turna çeşidi var. Telli turna biraz daha küçük ve popülasyonu daha kısıtlıdır. Normal turnalar ise sayıca ülkemizde biraz daha fazladır. Yaklaşık 10 yıldır hizmet verdiğimiz kliniğimizde ilk defa bir turna tedavi ediyoruz. Halen yavru tüylerini atamamış 2,5 aylık olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları

        Benzer Haberler

        Oğlunun adını yaşatmak için ördüğü çantalarla üniversite öğrencilerine burs...
        Oğlunun adını yaşatmak için ördüğü çantalarla üniversite öğrencilerine burs...
        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Nebiyan Dağı beyaza büründü, çocuklar gibi eğlendiler
        Nebiyan Dağı beyaza büründü, çocuklar gibi eğlendiler
        Samsun Büyükşehir'den amatör spor kulüplerine 16 milyon TL destek
        Samsun Büyükşehir'den amatör spor kulüplerine 16 milyon TL destek
        Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi öğrencileri dergi çıkardı
        Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi öğrencileri dergi çıkardı
        Samsun Valisi Tavlı'dan Kavak'ta inceleme
        Samsun Valisi Tavlı'dan Kavak'ta inceleme