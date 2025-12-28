Habertürk
        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Giriş: 28.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:04
        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        19 Mayıs ilçesine bağlı 1224 rakımlı Nebiyan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

        Yağışın ardından ormanlar beyaza bürünürken hafta sonu tatilini fırsat bilenler bölgeye giderek vakit geçirdi.

        Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, aileleri ve çocuklarıyla birlikte karda oynadı.

        Karın tadını özellikle çocuklar çıkardı. Plastik kızaklarla kayan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

        Bazı vatandaşlar ise karla kaplı ormanları fotoğrafladı.

        Öte yandan karın ulaşımı olumsuz etkilememesi amacıyla bölgede önlemler artırıldı. Ekiplerce kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüldü.

        Sürücülere, kış lastiği kullanmaları, buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

