OMÜ Rektörü Aydın, OMÜ Vakfı Koleji öğrencilerinin Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ Vakfı Koleji öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği kutlama yürüyüşüne katıldı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı kapsamında düzenlenen yürüyüşte öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle marşlar söyledi.
Yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın yanı sıra rektör yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile rektör danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz de katıldı.
Akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda veli de yürüyüşte yer aldı.
