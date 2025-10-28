Tekkeköy'de muhtarlara eğitim verildi

Aileyi güçlendirme ve toplumsal farkındalığı artırma amacıyla düzenlenen programda muhtarların mahallelerinde toplumsal destek ve bilinçlendirme çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Tekkeköy Kaymakamlığı bünyesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Tekkeköy Sosyal Hizmet İrtibat Birimi tarafından muhtarlara yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

